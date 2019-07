Educatore accoltellato da anziano

(ANSA) - GENOVA, 28 LUG - Un uomo di 70 anni ha ferito gravemente un educatore colpendolo con un coltello.

L'aggressione è avvenuta questa mattina in una comunità per anziani del quartiere di San Fruttuoso. L'educatore è stato colpito ad una mano. Trasportato all'ospedale San Martino, i medici lo hanno medicato e stilato una prognosi di 40 giorni.

Sul caso stanno lavorando i carabinieri del nucleo radiomobile.

I militari dovranno chiarire i motivi che hanno portato l'anziano a ferire l'educatore che l'uomo ha tentato di colpire più volte fino a quando non è stato bloccato dall'intervento di altri addetti della struttura. La posizione dell'anziano è al vaglio dei carabinieri.