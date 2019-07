Sgomberato alloggio fortuna alveo Bisagn

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Agenti della Polizia locale con Amiu hanno sgomberato stamani un insediamento abusivo nell'alveo del torrente Bisagno, sulla sponda destra, sotto il ponte Castelfidardo. La costruzione di fortuna si appoggiava alla impalcatura del ponte e era costituita da parti in legno, tela e cartone. All'interno, dove non era presente alcuna persona, sono stati trovati indumenti, due materassi, pentole e suppellettili vari. La struttura, oltre che abusiva è stata ritenuta particolarmente pericolosa specialmente in vista della allerta meteo di oggi per cui gli agenti hanno richiesto l'intervento di Amiu per lo smantellamento e la rimozione della struttura, che è stata rimossa degli operatori, assieme alle masserizie trovate sul posto.