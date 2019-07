Samp: servono attaccanti,obiettivo Verdi

Due giorni di riposo per la Sampdoria che stamattina, intorno alle 11, ha lasciato il ritiro a Ponte di Legno dopo due settimane di intenso lavoro con il neoallenatore Eusebio Di Francesco. Appuntamento martedì a Bogliasco per prepararsi all'amichevole di lusso in Francia contro il Monaco, in programma il 3 agosto. Un esame importante per la nuova Samp che ha cambiato modulo, passando al 4-3-3, ma deve ancora trovare i rinforzi per l'attacco, in grado di supportare Quagliarella. La priorità è Simone Verdi del Napoli, con la Sampdoria pronta ad arrivare fino a 20 milioni per il cartellino dell'attaccante. C'è il nodo Dennis Praet, sempre nel mirino del Milan e di club di Premier League, ma al momento non ci sono offerte che possano raggiungere i 25 milioni, cifra richiesta dal club ligure. Che attende di conoscere sempre il proprio futuro, visto che il gruppo di Gianluca Vialli continua a insistere per l'acquisto del pacchetto azionario. La prossima settimana sono attese novità definitive.