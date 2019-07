Minaccia convivente mentre lei denuncia

(ANSA) - SAVONA, 27 LUG - Ha continuato a minacciare la convivente anche mentre la donna si trovava in questura a Savona per denunciarlo dopo mesi di maltrattamenti. Per questo, i poliziotti l'hanno arrestato in flagranza di reato. Si tratta di un italiano di 53 anni. E' accusato di maltrattamenti e minacce gravi.