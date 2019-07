Anticipata e modificata allerta meteo

(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Preceduta dai primi temporali in mattinata è in arrivo sulla Liguria la perturbazione che spazzerà il caldo di questa settimana e provocherà rovesci temporaleschi anche forti, grandinate, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso calo delle temperature. Sulla base delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, l'allerta meteo per temporali emanata da Arpal e diffusa dalla protezione civile regionale è stata anticipata e modificata.

L'allerta gialla è stata anticipata alle 15 di oggi e poi, dalle 18 e fino alle 14 di domani l'allerta sale di livello e diventa arancione su tutta la Liguria.