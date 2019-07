Incendio bosco vicino a case a Sanremo

Bosco e sterpaglie sono andati in fiamme la scorsa notte in località strada Monte Ortigara a Sanremo per un incendio. Per tutta la notte hanno operato squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile, oltre a volontari, per tenere le fiamme lontano dalle abitazioni. Quando il rogo sembrava ormai sotto controllo, alcuni focolai hanno ripreso a bruciare. In mattinata ha preso servizio un elicottero antincendio ed è in arrivo un aereo Canadair. Le fiamme si sono avvicinate alle case e diversi cittadino hanno chiamato spaventati i vigili del fuoco.

I carabinieri della Forestale stanno indagando sul vasto rogo divampato ieri sera nei boschi alle spalle di Sanremo. Ancora in fase di quantificazione gli ettari bruciati. L'ipotesi del dolo deriva dal fatto che sono stati accertati due punti d'innesco, distanti una cinquantina di metri l'uno dall'altro, dai quali sono partite le fiamme. Nel corso della notte, una ventina di vigili del fuoco e circa venticinque volontari hanno presidiato la zona, facendo sì che le fiamme non si avvicinassero troppo alle abitazioni. In mattinata è entrata in azione l'unità aerea che consentirà di avere una stima più precisa sia degli ettari bruciati che della dinamica dell'incendio. Gli investigatori stanno esaminando i filmati di alcune telecamere per risalire ai piromani e raccolgono testimonianze.