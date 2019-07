Genoa: Andreazzoli, grazie per fiducia

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - La notizia dei mille abbonamenti acquistati nel primo giorno di apertura della campagna abbonamenti del Genoa è arrivata sino a Dinard dove la squadra prosegue il secondo ritiro estivo regalando un sorriso al tecnico Andreazzoli. "Ho saputo degli abbonamenti acquistati il primo giorno utile - ha detto l'allenatore rossoblù-. Ci tengo a ringraziare personalmente per la manifestazione di fiducia, mi fa piacere interpretarla così. Sta a noi corrispondere a questo affetto con risposte pratiche". In attesa degli ultimi rinforzi, Criscito e compagni stanno lavorano alacremente. "Vedo il gruppo dedito al lavoro con impegno. Passo dopo passo stiamo sviluppando i concetti - ha confermato Andreazzoli -. Uno degli obiettivi è imparare a gestire l'imponderabile, saper reagire alle difficoltà con un unico pensiero. Ragionare con una sola testa". Intanto è stata programmata per lunedì la prima amichevole del ritiro: si giocherà alle 18.45 contro i dilettanti dell'Fc Saint Lo Manche.