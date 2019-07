Dissuasore acustico tutela park disabili

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - Dissuasori acustici per tutelare le aree di sosta dedicate ai disabili. Il progetto sperimentale è il cuore del protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Genova e Aci Infomobility finalizzato alla salvaguardia della mobilità e dell'autonomia del disabile guidatore. Per il momento i dissuasori saranno 10. Sarà garantita l'assistenza tecnica, la disinstallazione e il ripristino della situazione preesistente allo scadere dei 12 mesi. Aci Infomobility è proprietaria del brevetto depositato per la diffusione del dispositivo e ha le competenze tecniche per installazioni di sperimentazione nelle principali città italiane. La delibera è stata proposta da Stefano Balleari, assessore alla Mobilità e da Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale.