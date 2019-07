Serie C: subito derby nella 1/a giornata

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Derby piemontese per la Juventus Under 23 in casa del Novara e Giana Erminio-Renate nel Girone A, Carpi-Cesena, Fermana-Ravenna, Modena-Vicenza e Rimini-Imolese nel Girone B, Avellino-Catania, Catanzaro-Teramo e Rieti-Ternana nel Girone C. Esordio per la neopromossa Bari di De Laurentiis sul campo della Sicula Leonzio. Queste le partite di rilievo della prima giornata di Serie C, i cui sorteggi sono in corso al salone d'Onore del Coni. La stagione regolare parte il 25 agosto e termina il 26 aprile con soste il 29 dicembre e il 5 gennaio, turno festivo il 22 dicembre e quattro turni infrasettimanali ancora da determinare. Con la richiesta di riammissione del Bisceglie accolta dalla Federcalcio, si è completato il calendario dei tre gironi tutti da 20 squadre.