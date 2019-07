Litiga con moglie e picchia i poliziotti

(ANSA) - GENOVA, 25 LUG - Un uomo di 36 anni di origini ecuadoriane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. E' successo la notte scorsa. I poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in un appartamento. Lì hanno trovato l'uomo, palesemente ubriaco che si è parato davanti alla porta per bloccare l'ingresso.

Quando gli agenti sono riusciti a entrare l'uomo ha cercato di impedire che parlassero con la moglie, si è frapposto fra lei e i poliziotti, li ha insultati, spintonati e ingaggiato con loro una colluttazione che si è conclusa con il ferimento di due agenti (6 giorni di prognosi) e l'arresto dell'uomo. Anche all'interno dell'auto di servizio l'uomo ha continuato a dare in escandescenze danneggiando il divisorio del vano adibito al trasporto fermati.