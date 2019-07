Bloccano pusher, vigili accerchiati e presi a bottigliate

Un cittadino senegalese scappa a un controllo di polizia municipale e, una vota raggiunto, chiama in aiuto alcuni suoi connazionali che circondano gli agenti per impedire l'arresto facendone, tra l'altro, bersaglio per alcune bottiglie. Due sono rimasti lievemente feriti. Al termine, la polizia è riuscito a arrestare il senegalese che nascondeva 3 grammi di cocaina pronta per essere spacciata. Nella fuga ha lasciato cadere 2.590 euro in banconote da 20 e 50 euro, raccolti poi dagli agenti. Portato in Questura prima e all'ospedale Galliera poi, gli accertamenti clinici hanno mostrato che l'uomo aveva nello stomaco venti ovuli, presumibilmente contenenti altra sostanza stupefacente. L'uomo è stato trasferito in stato di arresto all'ospedale di Voltri.