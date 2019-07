Sciopero, pochi disagi su treni Liguria

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Pochi disagi sui treni in Liguria nel giorno dello sciopero nazionale dei trasporti. Alla Stazione di Genova Brignole, tra le 12 e le 12:30, solo tre treni in partenza su 20 sono stati cancellati per l'agitazione. Quasi tutti i convogli sono in circolazione nonostante l'agitazione iniziata alle 9. I dati ufficiali delle adesioni saranno resi noti solo a fine giornata.

Secondo fonti sindacali sarebbe invece quasi fermo il settore merci nei porti di Genova, Savona e La Spezia. Per quanto riguarda gli autobus lo stop è iniziato soltanto alle 11:30 ed è ancora presto per tirare le somme. Per i traghetti sono previsti ritardi nelle partenze, che si concentrano quasi tutte in serata. Intanto i segretari di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno consegnato ai dirigenti della Prefettura il documento della piattaforma nazionale dello sciopero "Mettiamo in movimento il Paese": dalle infrastrutture alla richiesta di investimenti sul trasporto pubblico locale, all'attenzione per lo sviluppo dei porti.