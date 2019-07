Nuovo volo Iberia Genova-Madrid a agosto

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - A partire dal mese di agosto un nuovo volo Iberia collegherà Genova a Madrid. La compagnia aerea spagnola volerà quattro volte alla settimana tra Genova e la capitale spagnola proponendo connessioni verso numerose destinazioni estive in Spagna, come Minorca e Tenerife, ma anche in Portogallo e in America Latina, quali Buenos Aires, Lima, Città del Messico, Montevideo, Santiago del Cile e San Paolo. Il volo sarà operativo tutti i giorni dal giovedì alla domenica Il turismo spagnolo verso la Liguria è cresciuto costantemente nel corso degli ultimi anni e potrà beneficiare ulteriormente di questo nuovo collegamento.