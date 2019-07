Delfino morto su spiaggia a Bordighera

Un delfino morto è stato recuperato sulla spiaggia di Bordighera, tra Rattaconigli e località Pennoni. Si tratterebbe di una giovanissima stenella e non si esclude che possa trattarsi dello stesso esemplare di appena tre settimane salvato nei giorni scorsi mentre stava per spiaggiare, sempre a Bordighera. La Guardia Costiera riuscì a fargli riprendere il largo. Il delfino è stato recuperato e consegnato ai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Imperia.

Al momento non si conoscono le cause della morte.