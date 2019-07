Avviso Arpal per disagi per il caldo

Il Centro Meteo Arpal della Liguria ha emesso un avviso per disagio fisiologico da caldo per domani.

Oggi, spiega Arpal, avremo una persistenza di temperature superiori alla media del periodo con valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle valli interne e nelle aree urbane mentre lungo le coste sarà protagonista l'afa.

Domani, giovedì 25, l'ondata di caldo raggiungerà il suo apice con temperature massime che sulla costa raggiungeranno e localmente supereranno i 35 gradi e sensazione di afa persistente. Nelle valli interne si avranno locali picchi intorno ai 38-39 gradi. Per venerdì 26 luglio, l'approssimarsi di una perturbazione determinerà un parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo. Per il fine settimana è confermato al momento il transito di una perturbazione le modalità e gli effetti del suo passaggio sulla nostra regione sono ancora tutti da valutare.