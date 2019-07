Viaggia con coca in auto, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 23 LUG - I poliziotti del Commissariato Prè, ieri pomeriggio, hanno arrestato un cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. L'uomo, conosciuto dagli operatori per i suoi trascorsi traffici illegali, è stato notato e fermato mentre passava in auto da via Fillak. La polizia gli ha perquisito l'auto e dopo aver trovato nella maniglia di una portiera 10 grammi di cocaina, hanno deciso di perquisirgli casa. Nell'abitazione sono stati trovati altri 160 grammi di cocaina in pietra e 40 grammi circa di hashish, oltre a un bilancino di precisione e 12.740 euro in banconote di vario taglio. La perquisizione domiciliare è stata estesa anche in un appartamento di via Rivarolo nella disponibilità dell'uomo e anche in questo caso sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente. L'uomo è stato arrestato.