Tartaruga marina ferita a Bordighera

Una tartaruga marina (Caretta caretta) in difficoltà è stata soccorsa da alcuni diportisti e pescatori amatoriali stamani a circa sei miglia al largo di Bordighera. L'esemplare, oltre a perdere sangue e sostanza gelatinosa dalla bocca, aveva problemi di movimento a una pinna. La tartaruga è stata così caricata e trasferita in porto a Bordighera, dove è stata presa in custodia dalla Guardia costiera per essere successivamente trasferita all'Acquario di Genova e affidata ale cure dei veterinari della struttura.