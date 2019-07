Vvf recuperano delfino spiaggiato ieri

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - I sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti con la motonave della Gadda stamani a Priaruggia per il recupero della carcassa di un delfino che si è spiaggiato ieri a Priaruggia. I resti dell'animale sono stati riportati in mare e issati sulla motonave. Giunti in porto, la carcassa è stata consegnata a una ditta specializzata nello smaltimento di carcasse di animale.