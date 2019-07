Film dell'estate scelti dai cittadini

(ANSA) - IMPERIA, 22 LUG - I film da proiettare durante il Beach movie che si terrà ad Imperia il 15 e il 17 agosto li potranno scegliere i cittadini e i turisti attraverso un parere da esprimere via Facebook. La rassegna si terrà alla spiaggia libera attrezzata "Ex Sorriso d'Italia" di Borgo Marina. La prima serata è dedicata ai bambini, la seconda ai più grandi.

Cittadini e turisti possono scegliere tra tre diverse proposte per ognuna delle due serata. Per il 15 agosto la scelta è tra 'La Sirenetta', 'Alla ricerca di Nemo' e 'Oceania'. Per il 17 agosto la scelta è tra 'Pirati dei Carabi - Oltre i confini del mare', 'Sapore di te', 'Un'estate al mare'. Si può votare sulla pagina Facebook della Città di Imperia.