Dia, incendi per accaparrarsi appalti

(ANSA) - GENOVA, 22 LUG - "L'attenzione sul porto di Genova deve essere innalzata perché lo scalo genovese, insieme in parte a quello di Savona, rappresentano i principali porti di ingresso degli stupefacenti nel nostro Paese come dimostrano gli ingenti sequestri di questi anni". Lo ha detto il colonnello Mario Mettifogo della Dia illustrando i dati liguri relativi al secondo semestre 2018 sulla criminalità. "Il ruolo del porto - ha detto - si fa ancora più cruciale visto che quando si parla di droga ci troviamo a affrontare una criminalità liquida pronta a costruire ogni tipo di alleanze per ottenere i profitti". Per la Dia le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato da parte della criminalità il ricorso a atti intimidatori, in particolare incendi dolosi "spesso coincidenti con i tentativi di condizionamento delle amministrazioni locali anche al fine dell'accaparramento di appalti pubblici. Un fenomeno in crescita nella nostra Regione con 47 incendi dolosi accertati nel 2018 contro i 15 dell'anno precedente".