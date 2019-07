Rogo in azienda trasporti

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - La scorsa notte, intorno alle 23, numerose squadre di vigili del fuoco sono intervenute a Serra Riccò, in località Pedemonte, per un incendio che ha interessato alcuni mezzi della ditta 'Sotrafi' che erano parcheggiati in un piazzale. Un mezzo è andato distrutto, altri due sono stati danneggiati. Le fiamme alte hanno impegnato molto i 10 vigili sul posto che hanno evitato che le fiamme attaccassero altri veicoli. La ditta usa in prevalenza autocarri refrigerati. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sampierdarena. Le cause dell'incendio sono al vaglio degli investigatori, che propendono per un'azione dolosa. Un mese ci fu un episodio identico, ma i carabinieri fanno sapere che fu un corto circuito a incendiare l'autocarro.