Jova Beach party: si candida Andora

Andora è disponibile ad accogliere il "Jova Beach Party" che avrebbe dovuto aver luogo il 27 luglio ad Albenga. Ad annunciarlo è il sindaco, Mauro Demichelis: "La notizia della cancellazione della data ligure, nella vicina Albenga, ci ha colpito molto. Noi siamo a disposizione, se possibile, per dare una mano. Abbiamo un'ampia spiaggia libera e un litorale di sabbia naturale e molto profondo che non è stato compromesso dalle mareggiate. Andora è facilmente raggiungibile, ha un casello autostradale e ha ampi parcheggi", sottolinea il sindaco. "In questi anni abbiamo organizzato concerti di importanti artisti nella massima sicurezza e saremmo lieti di poter ospitare Jovanotti". Il sindaco rivela di aver già avuto contatti con la produzione: "Abbiamo preso contatti con la produzione, siamo a disposizione per un sopralluogo da parte dei tecnici e dei manager del tour. Se la cosa è fattibile, noi ci siamo".