Flash mob a Palmaria, 'no masterplan'

La capogruppo regionale Alice Salvatore e il consigliere regionale Marco De Ferrari hanno partecipato oggi al flash mob a sorpresa organizzato dal gruppo "Palmaria Sì Masterplan No". "Il progetto contro cui ci battiamo tutti è una presunta riqualificazione e valorizzazione della Palmaria che, essendo Patrimonio dell'Unesco e parte del Parco Naturale regionale di Portovenere, va invece difesa e preservata dagli appetiti cementizi di Toti" dichiarano Salvatore e De Ferrari accorsi alla Palmaria "per far sentire la voce del M5S ed essere a fianco dei cittadini che vogliono preservare il gioiello di biodiversità dell'isola della Palmaria finita nel mirino della speculazione immobiliare". Gli organizzatori hanno esposto sulla spiaggia un grande striscione con scritto 'no masterplan'. La regione sta mettendo un piano di riqualificazione turistica dell' isola che prevede la sistemazione delle strutture esistenti.