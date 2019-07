Calcio: amichevoli, Genoa-Lione 4-3

(ANSA) - GENOVA, 20 LUG - Vittoria di prestigio per il Genoa di Aurelio Andreazzoli che batte il Lione 4-3 dopo una super rimonta nella ripresa. A Gueugnon il primo tempo finisce in parità dopo le reti di Thiago Mendes al 10' per i francesi e il pareggio di Criscito su rigore al 14'. Non segna ma ancora una volta buona prestazione di Pinamonti che ha dialogato bene in attacco con Kouame. Nella ripresa girandola di cambi e i francesi che mettono il turno con Yanga Mbiwa al 6' e il tris di Fofana al 16'. La partita sembra chiusa ma al 21' dalla breve distanza Ghiglione riapre i giochi. E al 26' c'è l'aggancio grazie all'inserimento vincente di Hiljemark. E poi il sorpasso al 43' con Kouame che segna dopo uno splendido assist di Schafer e il Genoa si gode un successo meritato. (ANSA).