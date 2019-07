Bucci, detriti ponte a Fincantieri

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - "I detriti del ponte Morandi li abbiamo tutti 'piazzati', sappiamo dove metterli. Quello che manca è l'autorizzazione dal Ministero a impiegarli nel ribaltamento a mare dello stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente, io voglio arrivare lì". Lo ha detto il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, stamani a Genova a margine di un incontro pubblico. "Io voglio uno 'step' in più che è quello di Fincantieri - ha detto Bucci -. Mi sembra sciocco portare via i detriti con i camion e poi avere altri camion che magari dalla pianura Padana portano i detriti dentro a Genova a Fincantieri, sarebbe inquinamento ambientale. Servono ulteriori contatti con il Ministero, ed è ciò che stiamo facendo".