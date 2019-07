Uiltrasporti, operaio non era sicurezza

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - "Esprimiamo rabbia e dolore per l' ennesima morte sul lavoro. Le notizie che ci giungono, se pur frammentarie, dicono che a bordo della nave non erano state utilizzate le misure di sicurezza per il lavoro in quota.

Ribadiamo la scarsità di verifiche e di controlli a bordo delle navi durante le operazioni portuali". Lo denuncia la Uiltrasporti per voce del segretario generale ligure Roberto Gulli.