Toninelli, stop Gronda.Toti, incredibile

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - L'iter autorizzativo per la Gronda di Genova, che deve essere realizzata da Autostrade per l'Italia, "e' sospeso perche' e' in corso di avanzamento il procedimento amministrativo che potrebbe portare alla revoca della concessione" di Aspi. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento di Fs. Immediata la risposta del governatore Toti: ("Il Movimento Cinque stelle ha ufficialmente bloccato la Gronda di Genova. Lo ha appena comunicato Danilo Toninelli. È incredibile che sia ministro delle Infrastrutture qualcuno che le infrastrutture non le vuole fare".