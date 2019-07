Scrive che zingari rapiscono bimbi, è bufera

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - "Gli zingari cercano di portare via i bambini nel parco e nelle vicinanze" di un noto centro commerciale di Genova. "Sono state avvisate le autorità, prestare massima attenzione". E' il post pubblicato su facebook dalla consigliera municipale delegata ai Servizi sociali del Municipio Centro Ovest Serena Russo che ha portato a una ferma condanna di razzismo da parte del gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Genova.

"Esprimiamo una dura condanna verso le frasi pubblicate su facebook dalla consigliera leghista del Municipio Centro Ovest Serena Russo, che fomenta l'odio razziale dichiarando che alla Fiumara gli zingari rapiscono i bambini - interviene il Pd - Purtroppo frasi irresponsabili come queste hanno immediatamente scatenato una serie di reazioni cariche di violenza verbale a cui Serena Russo non ha mai opposto una reazione moderata". Al momento a Genova non risultano bambini scomparsi né persone fermate dalle forze dell'ordine per tentato rapimento.