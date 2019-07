Memorial Messina, 163 mila $ montepremi

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - La 17ma edizione dell'Aon Open Challenger-Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis premiato nel 2014 come miglior Challenger al mondo, si disputerà a Genova sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso dal 2 all'8 settembre 2019. Con un montepremi di 163 mila dollari il torneo di Genova si attesta ancora come il più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma. Anche quest'anno la direzione sarà affidata a Sergio Palmieri, nome illustre del tennis internazionale. Il nuovo regolamento degli Atp Challenger, in vigore dall'anno in corso, prevede che il main draw sia formato da 48 giocatori. Di questi solo 2 provenienti dalle qualificazioni che verranno disputate in soli due incontri. A metà agosto sarà ufficiale l'entry list del torneo. Nel 2017 ha vinto il giovane greco Stefanos Tsitsipas che da Genova ha scalato la classifica mondiale raggiungendo la sesta posizione del ranking Atp.