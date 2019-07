Samp: vince 15-0 primo test stagionale

Debutto a suon di gol per la nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco nel primo test amichevole nel ritiro a Temù (Brescia). Finisce 15-0 contro i dilettanti del Sellero Novelle, con le prime prove tattiche del nuovo modulo 4-3-3. Molti gli assenti, Di Francesco non ha rischiato i giocatori più affaticati dopo i primi giorni di ritiro, come Quagliarella, e ha mischiato le carte. Bene Verre, autore del primo gol della stagione e protagonista di un poker (7', 24', 29' e 39 del primo tempo) impiegato in attacco come 'falso nueve'. In rete anche Gabbiadini (8'), Caprari (30') e Murillo (38'). Nella ripresa girandola di sostituzioni e impressioni positive dall'argentino Maroni in gol al 53'. Sul taccuino dei marcatori anche Bonazzoli con una tripletta (55', 72' e 85'), Sala (83' e 84') e il neoacquisto Thorsby (88' e 89'). "Gli uomini vincenti trovano sempre una strada. Avanti Sinisa", è il testo dello striscione che gli ultras della Samp hanno esposto nel ritiro della formazione di Di Francesco sul campo di Temù.