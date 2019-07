Bucci, via Porro aperta a agosto

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "Contiamo di aprire il bypass di via Porro entro la prima settimana di agosto". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci a margine della visita del vicepremier Matteo Salvini. "In questo modo avremo di nuovo un collegamento fondamentale tra Certosa e Sampierdarena, interrotto dal giorno dell'implosione". Solo successivamente quando sarà rimosso il "cavalletto" che si trova ora su via Fillak quest'ultima sarà riaperto.

Il sindaco-commissario ha parlato anche del riutilizzo dei detriti del ponte Morandi dicendosi "fiducioso" circa la possibilità di utilizzarli anche per il ribaltamento a mare di Fincantieri. Alla domanda su come intende procedere per ottenere il via libera dell'Ispra Bucci ha spiegato: "Negoziando e spiegando perché è importante per Genova poter portare quei detriti direttamente a Fincantieri senza doverli portare da un'altra parte e poi prendere altri detriti e portarli lì".