Carlo Felice, arriva Marco polo cinese

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Nove opere, otto delle quali in abbonamento, un balletto su ghiaccio, un musical e quattordici appuntamenti sinfonici. Questo il cartellone del Carlo Felice presentato oggi. Non è tutto il programma previsto, perché ai due filoni centrali (lirica e sinfonica) si aggiungeranno manifestazioni collaterali per scuole e giovani sia al Carlo Felice che nei nuovi spazi del Teatro della Gioventù. Il cartellone lirico ufficiale avrà un prologo in settembre (29 settembre e 1° ottobre) con la messa in scena in prima italiana dell'opera del tedesco Enjott Schneider 'Marco Polo' su libretto cinese di Wei Jin, una produzione dell'Opera House di Guangzhou: "Uno spettacolo imponente - ha detto Acquaviva - tanto che potremo esportarlo solo in esecuzione sinfonica in quanto nessun altro teatro ha la capienza sufficiente a accoglierlo. Lo porteremo al Dal Verme di Milano". In cartellone anche Trovatore, Bohème, Adriana Lecouvreur. Tra i concerti, Francesca Dego che suonerà il celebre 'Cannone' di Niccolò Paganini.