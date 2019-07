Samp: anche Praet convocato per ritiro

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - C'è anche il centrocampista Dennis Praet tra i 29 blucerchiati convocati per il ritiro estivo di Ponte di Legno della Sampdoria che inizierà ufficialmente domani. Dunque la sensazione è quella che non sia immediata la partenza del belga che piace molto a Valencia e Leicester: la Samp vuole almeno 25 milioni per il ragazzo. Nella lista anche le novità arrivate dalla campagna acquisti: dal baby portiere Avogadri, ai difensori Augello, Chabot, De Paoli e Murillo fino al centrocampista Thorsby. In attacco il volto nuovo è l'argentino Maroni. La squadra resterà a Ponte di Legno fino al 27 luglio dove disputerà quattro amichevoli. Intanto è stata presentata la maglia ufficiale per la prossima stagione ideata dallo sponsor tecnico Joma: tra le curiosità la data di nascita della Sampdoria, 1946, scritta sotto il colletto ma anche le immagini di Genova che sono raffigurate in rilievo sul numero di ogni calciatore.