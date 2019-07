'Stragi sabato sera',17 patenti ritirate

(ANSA) - ALBENGA (SAVONA), 13 LUG - Per evitare le cosiddette 'Stragi del sabato sera' i carabinieri della Compagnia di Albenga, la scorsa notte, hanno compiuto un intenso controllo del territorio che ha portato alla denuncia di 6 persone per guida in stato di ebbrezza e al ritiro di 17 patenti. Dieci le pattuglie dei carabinieri impegnate, anche con due unità cinofile. I controlli sono avvenuti soprattutto nella zona delle discoteche e della movida ingauna, a Vadino. Sono state 356 le persone identificate, oltre 130 quelle sottoposte al controllo del tasso alcolemico. I denunciati sono stati complessivamente 11. Il titolare di un esercizio etnico ad Albenga è stato denunciato perché sorpreso a vendere alcolici ad una 14enne: ora scatterà la sospensione della licenza.