Street art per quartiere vicino Morandi

(ANSA) - GENOVA, 12 LUG - Al via, domani, On The Wall, l'evento di riqualificazione urbana che vedrà 10 muralisti di livello internazionale e altrettanti giovani writers, impegnati a ridipingere muri e saracinesche del quartiere di Certosa, colpito dal crollo del ponte Morandi. L'iniziativa è voluta dal Comune. Tra gli artisti coinvolti nomi di primo piano nell'ambito dell'arte muraria come l'olandese Zedz che lavorerà sulla cabina di E-distribuzione lungo il Polcevera, o il portoghese Pantonio, che sarà attivo nella zona di via Certosa.

Le opere verranno realizzate fino al 14 agosto, primo anniversario del crollo del viadotto.

Durante la serata, nelle piazze del quartiere, happening di street music collettivo con numerosi gruppi musicali (funky, blues, classica) selezionati dal Conservatorio Niccolò Paganini.

Contemporaneamente, gruppi di improvvisazione teatrale, selezionati dalla compagnia teatro Maniman, interagiranno con il pubblico.