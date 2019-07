Sincro: Mondiali, Cerruti per ora è 6/a

(ANSA) - GWANGJU (COREA DEL SUD), 12 LUG - L'azzurra Linda Cerruti, 25enne savonese, si è classificata al sesto posto nei preliminari della gara di Solo-Routine Tecnica dei Mondiali di nuoto sincronizzato in corso in Corea del Sud. Meglio di tutte ha fatto la campionessa del mondo uscente, la russa Svetlana Kolesnichenko, che con 94.1126 precede la spagnola Ona Carbonell (91.8259) e la giapponese Yukiko Inui (91.7284). La finale è in programma domani alle 19 ora locale (le 12 in Italia).

L'obiettivo della Cerruti, 14 volte sul podio agli Europei e vicecampionessa continentale del libero, sarà di migliorare il sesto posto dei Mondiali di Budapest.