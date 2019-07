Si rompe tubatura, in migliaia senz'acqua nell'imperiese

Si stima che siano decine di migliaia le persone del comprensorio di Diano Marina senz'acqua, a causa della rottura di una tubatura dell'acquedotto del Roya, avvenuta verso le 12.30, in località Borgo Peri, a Imperia. Il guasto ha aperto una falla nell'asfalto, e dal tubo dell'acquedotto si è alzato in verticale per alcuni metri un getto d'acqua a pressione. E' il terzo guasto in meno di ventiquattro ore sulla condotta. Il primo si era verificato ieri mattina, senza conseguenze, in zona Sant'Anna, sempre a Diano Marina. Oggi, verso le 9.30, un altro guasto, ma di dimensioni maggiori, sempre in località Sant'Anna, dove è stato eseguito subito un intervento. Poi la rottura a Imperia all'acquedotto del Roya che serve anche il Dianese, che sta creando diversi disagi.