Ibis eremita in un parco a Sestri Levante

Una femmina di Ibis eremita è stata avvistata a Sestri Levante. La specie è protetta perché in via di estinzione. La femmina, denominata Leopold, è nata a Burghausen, in Germania, nel 2014: con suoi conspecifici fa parte di un progetto europeo, con partner Austria, Italia e Germania, finalizzato alla reintroduzione di questa specie in Europa. L'ibis eremita è specie migratrice ed era presente nell'Europa centrale fino al 1600, prima che si estinguesse per la pressione venatoria. Nella primavera 2013 la popolazione mondiale selvatica di Ibis eremita con comportamento migratorio intatto era ridotta a un unico individuo in Medio Oriente. Ciò significa che come specie migratrice era estinta. Questo progetto costituisce il primo tentativo, su base scientifica, di reintroduzione di una specie migratrice nella sua area di origine e viene effettuato guidando con un ultraleggero la migrazione di giovani esemplari fino alla Laguna di Orbetello in Toscana. Così i giovani dovrebbero imparare le rotte migratorie.