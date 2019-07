Gianluca Lapadula passa al Lecce

(ANSA) - LECCE, 12 LUG - Un altro colpo è stato messo a segno dal direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, e sempre in chiave Genoa come l'acquisizione del centrale difensivo Rossettini: è l'attaccante Gianluca Lapadula. Il calciatore, originario di Torino, classe '90, giunge nel Salento a titolo temporaneo con diritto di opzione ed è già agli ordini di mister Fabio Liverani. Lapadula sarà presentato alla stampa domani mattina allo stadio di Via del Mare.