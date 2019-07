Fiamme in appartamento, due feriti lievi

Un incendio è divampato stamani in un appartamento in via Fratelli Ferrari a Bogliasco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La proprietaria dell'appartamento è riuscita a mettersi in salvo da sola ma è stata portata in ospedale per accertamenti. Dopo lo spegnimento un pompiere si è sentito male per un colpo di calore ed è stato ricoverato. Le fiamme sono partite dalla camera da letto per cause ancora da accertare.