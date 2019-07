Carige: Fitd, aumento da definire

Su Carige "noi stiamo facendo quello che avevamo detto. Non sappiamo ancora dimensioni esatte dell' aumento di capitale, lo stiamo definendo". Lo ha detto il presidente del Fitd, Salvatore Maccarone, a Milano a margine dell'assemblea dell'Abi. Sull'ipotesi di Cassa Centrale Banca come partner bancario ha detto: "Così pare, allo stato questa sembra essere la situazione". Abbiamo un consiglio lunedì per "convocare l'assemblea dello Schema volontario per la conversione del bond". Sul termine del 25 luglio per definire il salvataggio, "così pare che questa è la data", ha detto. Tra i presenti oggi all'assemblea Abi anche Mattia e Davide Malacalza, rispettivamente A.d e consigliere della Malacalza Investimenti, la finanziaria che possiede il 27,55% di Carige.

La famiglia è al 27,7% con anche le quote possedute direttamente dal presidente Vittorio Malacalza. Malacalza Investimenti fa capo ai due fratelli, con un 48% ciascuno (Davide tramite la holding Hofima) e allo stesso Vittorio Malacalza per il 4%.