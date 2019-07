Asl3 mette 'totem' anche in supermercati

Ventidue 'totem' già attivi nelle sedi dei Distretti sanitari di Asl3 con l'obiettivo di portarli a breve nelle sedi di alcuni comuni dell'entroterra e in alcuni supermercati che hanno già aderito all'iniziativa. È l'obiettivo di 'PuntofacileAsl3', rete di totem multifunzione attraverso i quali è possibile ritirare i referti, pagare con bancomat e carta di credito il ticket delle prestazioni Cup, referti di laboratorio e prestazioni. "E' una sanità a km zero - spiega l'assessore alla sanità della Regione Liguria Sonia Viale - che porta la sanità in luoghi accessibili e senza troppi vincoli di orario come centri commerciali e comuni. Un'iniziativa che va incontro alle esigenze del cittadino". "Vogliamo capillarizzare il più possibile l' offerta sanitaria - sottolinea Luigi Carlo Bottaro - per arrivare a casa del cittadino. Se si va in comune a svolgere pratiche amministrative si possono avere le stesse prestazioni del servizio Cup e lo stesso vale per chi va a fare la spesa".