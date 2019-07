Tar annulla gara per gli ospedali del ponente a privati

Il Tar ha annullato i contenuti della gara e la relativa assegnazione della gestione privata degli ospedali di Cairo Montenotte e Albenga. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso del Policlinico di Monza.

La gestione dei due ospedali era stata assegnata all'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi del Gruppo San Donato. Per il Pd in Consiglio regionale si tratta "dell'ennesimo pasticcio del tandem Viale-Locatelli". "Che ci fossero dei punti oscuri in questa privatizzazione in salsa ligure l'avevamo capito sin dall'inizio, in particolare in relazione ai temi della programmazione e di un effettivo controllo pubblico. Sarebbe bene riaprire il dibattito su come valorizzare la funzione pubblica nella sanità ligure, senza svendere i suoi asset", dice il Pd. Viale replica: "Da una prima lettura del dispositivo si tratta di errore procedurale che non necessita di rifare l'intera gara. Il percorso va avanti. Riapriremo i pronto soccorso di Cairo e Albenga e salveremo i due ospedali".