Fallimento Qui!Group: arrestato il fondatore Fogliani

Nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento Qui!Group è stato arrestato Gregorio Fogliani, presidente e fondatore della società di distribuzione dei buoni pasto utilizzati anche dalla pubblica amministrazione. Agli arresti domiciliari anche la moglie di Fogliani Luciana Calabria e le due figlie Chiara e Serena e due manager Qui!Group, Luigi Ferretto (amministratore delegato) e Rodolfo Chiriaco (consisligere delegato). L'indagine, condotta dai finanzieri del comando provinciale di Genova è per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata. Le fiamme gialle stanno eseguendo un sequestro preventivo su conti, immobili e disponibilità finanziarie per 80 milioni di euro.

Da quanto emerso dalle indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Patrizia Petruzziello, tra le vittime delle truffe messe in piedi da Fogliani c'è anche il ministero dell'Istruzione: la società aveva falsificato i bilanci per ottenere finanziamenti dal Miur pari a oltre un milione di euro per un progetto su carte e buoni pasto. Altra vittima delle truffe è stata la holding americana Felctor Luc Holding 2 che aveva finanziato un investimento per oltre 6 milioni di euro.

L'inchiesta ha fatto emergere il dirottamento di somme a favore di altre società riconducibili alla stessa famiglia Fogliani per quasi 42 milioni di euro, oltre all'acquisto di un immobile di pregio a Forte dei Marmi (Lucca) per 4,8 milioni. E' emersa poi l'omessa contabilizzazione di somme da pagare per circa 179,5 milioni di euro, l'esposizione in bilancio di utili fittizi che venivano poi distribuiti ai soci per 3,24 milioni di euro. Secondo gli inquirenti Fogliani sapeva da anni della situazione di insolvenza delle società del gruppo.

A settembre dello scorso anno, il tribunale di Genova aveva dichiarato il fallimento della Qui!Group per debiti che ammontavano a oltre 325 milioni di euro. Tra i beni sequestrati oggi anche i muri del Moody, il noto locale-tavola calda in centro a Genova che era stato chiuso dopo il crac ed è stato riaperto solo cinque giorni fa dopo un accordo tra Hi Food Genova, società che vede tra i soci la Event Beach controllata dal tycoon Gabriele Volpi e la Kofler, e Azzurra, società in salute dello stesso Fogliani e proprietaria dei locali di via XII Ottobre.