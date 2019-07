Esoscheletro tech su mercato tra 2 anni

"E' pronto" l'esoscheletro motorizzato per la deambulazione delle persone paraplegiche, realizzato dall'Istituto italiano di tecnologia. A dirlo è il direttore scientifico dell'Iit di Genova, Roberto Cingolani, in occasione del Forum dell'economia digitale. "Contiamo di metterlo sul mercato nei prossimi 24 mesi. Siamo in una fase di certificazione e di test", ha spiegato il ricercatore, Stefano Maludrottu, presentando la struttura robotica, smontabile e trasportabile, che permette alle persone costrette su una sedia a rotelle di alzarsi e camminare autonomamente. Ad oggi esistono "pochi esemplari al mondo" di questa tecnologia, che ancora "non è in grado di sostituire per sempre una sedia a rotelle", ma consente di sostituirla per qualche ora.