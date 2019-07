Cinque Terre, multe a 11 guide abusive

(ANSA) - LA SPEZIA, 11 LUG - Sono già 11 dall'inizio dell'anno le multe comminate a chi svolgeva nel Parco delle Cinque Terre la professione di guida ambientale o escursionistica. Tra i destinatari ci sono tre società. I carabinieri hanno elevato multe per complessivi 8.500 euro. I militari dall'inizio dell'anno hanno effettuato un totale di 670 controlli denunciando 27 persone e sanzionandone 48. Cinque i sequestri e 48 gli illeciti amministrativi, per sanzioni che superano i 53 mila euro. Per quel che riguarda i controlli edilizi otto sono state le denunce. I carabinieri hanno scoperto una struttura ricettiva totalmente abusiva: dieci le violazioni amministrative e altrettante quelle penali, tra le quali la fornitura d'acqua non destinata a consumo umano e lo scarico di acque reflue senza autorizzazione. Per abbandono illecito di rifiuti e scarico non autorizzato di acque reflue sono state sanzionate tre persone per oltre 10 mila euro. Per l'attività antibracconaggio sono due le notizie di reato e sette i dispositivi sequestrati.