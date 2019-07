Muore anziana,possibile malore per caldo

Una anziana è stata trovata morta nel nella sua abitazione in corso Martinetti a Sampierdarena. La donna sarebbe morta da almeno una settimana e non è escluso che a causare il decesso possano essere state le alte temperature dei giorni scorsi. A lanciare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito maleodoranze provenire dall'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Non è il primo decesso di questi giorni legato al caldo. Nei giorni scorsi era stato trovato morto, anche lui dopo giorni, un uomo di 52 anni a Busalla.