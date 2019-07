Nelle piazze di Spezia musica da stereo e cellulari vietata

Gruppi di giovani nelle piazze estive, che si godono il fresco della sera e ascoltano musica, diffusa da cellulari o piccoli stereo. Una immagine comune a tante città italiane. Alla Spezia non potrà più essere: con un'ordinanza il sindaco Pierluigi Peracchini ha vietato su tutto il territorio comunale la riproduzione e la diffusione sonora dalle 22 alle 7 di musica tramite strumenti come smartphone e dispositivi che possano diffondere rumore anche a distanza, disturbando "tranquillità e riposo dei residenti". Dopo le lamentele il Comune della Spezia ha deciso di intervenire. Le multe vanno da 25 a 500 euro. L'ordinanza non si applica in caso di spettacoli o per i locali pubblici. Possibile "divertirsi ma con educazione: dobbiamo andare verso una conciliazione fra il legittimo divertimento e il diritto alla tutela della quiete delle persone" ha spiegato Peracchini.