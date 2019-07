Gdf Genova: Tomei nuovo comandante

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - Cambio al vertice del comando provinciale della guardia di finanza di Genova. Il generale di brigata Renzo Nisi lascia l'incarico dopo tre anni per andare a dirigere il Nucleo speciale beni e servizi di Roma.

Nisi, nel corso della cerimonia alla presenza del comandante regionale Liguria, il generale Francesco Mattana e dei comandanti dei reparti dipendenti e dei vertici della procura, ha ricordato i tre anni di lavoro e le numerose operazioni portate a termine, oltre a rivolgere un pensiero alla tragedia del ponte Morandi "uno scempio per la città e per la quale presto verrà fatta luce".

A Nisi subentra il generale Vincenzo Tomei, che arriva da Messina, dove è stato comandante provinciale: è laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico-finanziaria.