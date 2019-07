Cane dimenticato in auto al sole, morto

(ANSA) - GENOVA, 10 LUG - E' tornata a casa dimenticandosi il cane per ore dentro l'auto sotto il sole. Ma quando è tornata indietro per l'animale non c'era più nulla da fare. E' successo in corso Mentana, a Carignano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, la donna ha lasciato il suo golden retriever, sei anni, per due ore sotto il sole ed è andata a casa con il figlioletto. Nel frattempo alcuni passanti hanno visto il cane in difficoltà, lo hanno sentito latrare e ansimare. A quel punto sono stati chiamati gli agenti. Quando la donna ha sentito il trambusto sotto casa è andata a vedere cosa stava accadendo. I poliziotti hanno provato a salvare l'animale bagnandolo e provando a farlo respirare ma senza riuscire a rianimarlo. Al vaglio del magistrato di turno se denunciare la donna per abbandono di animale.